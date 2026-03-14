Европейские страны столкнулись с дефицитом бензина

Эхо войны докатилось и до США. Там стоимость галлона бензина взлетела уже почти на четверть, превысив отметку в 3,5 доллара. На мировых биржах нефть марки Brent уверенно держится выше порога в 103 доллара за баррель.

В балтийских столицах зафиксирован резкий скачок цен на энергоносители. Антилидером по стоимости 95-го бензина стал Таллин, где литр к концу недели подорожал до 1,74 евро, в Риге и Вильнюсе цена составила 1,71 и 1,68 евро соответственно. Наиболее критическая ситуация сложилась в сегменте дизельного топлива: в латвийской столице отмечен рекордный рост почти на 16 %, а в литовской цена вплотную приблизилась к психологической отметке в 2 евро за литр. Подорожание затронуло и рынок автогаза: если в Эстонии рост был символическим, то в Латвии цена подскочила сразу на 6,4 %.