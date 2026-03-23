Европейские судьи жалуются на трудности повседневной жизни из-за санкций США

Европейцы жалуются на последствия санкций со стороны США. Более десятка представителей Международного уголовного суда более полугода живут в условиях ограничений: им запрещен въезд в США, заморожены активы и заблокирован доступ к американским цифровым и финансовым услугам.

Такие меры болезненно сказались на их повседневной жизни. По словам французского судьи, они будто откатились на 30 лет назад и фактически вернулись в доцифровой мир.

Николя Гийу, судья Международного уголовного суда (Франция):

"Почти все платежные средства во Франции сегодня, на самом деле, американские. Единственные карты, которые у нас есть во Франции, это Visa и Mastercard. Я больше не могу делать заказы на Amazon, я больше не могу бронировать Airbnb. Я пробовал заказать отель в Booking, прекрасно понимая, что оплата не пройдет".

Николя Гийу, судья Международного уголовного суда (Франция)