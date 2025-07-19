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Европейский бюджет наращивает расходы на оборону
Автор:Редакция news.by
ЕС в 10 раз увеличивает свои расходы на военные нужды. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
Он охарактеризовал предложенный Еврокомиссией план бюджетных расходов на период до 2034 года - траты ЕС на оборону там выросли до 18 млрд евро в год. Кроме того, значительная часть европейского бюджета, а именно 100 млд, будут в ближайшие 10 лет потрачены на Украину.
Принятие данного плана расходов вызовет серьезное противодействие ряда европейских государств. В частности, Венгрия намерена не допустить утверждения такого документа - в Будапеште считают, что бюджет развития Европы стремительно превращается в бюджет развития Украины, а это недопустимо.