Европейский бюджет наращивает расходы на оборону

ЕС в 10 раз увеличивает свои расходы на военные нужды. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Он охарактеризовал предложенный Еврокомиссией план бюджетных расходов на период до 2034 года - траты ЕС на оборону там выросли до 18 млрд евро в год. Кроме того, значительная часть европейского бюджета, а именно 100 млд, будут в ближайшие 10 лет потрачены на Украину.