Евросоюз бессрочно заблокировал российские активы

Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных российских активов. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее блокировку продлевали каждые полгода. Как отмечает агентство, теперь устранен риск того, что Венгрия или Словакия однажды могут заблокировать продление, что вынудило бы ЕС вернуть деньги Москве.



Далее по плану Брюсселя - экспроприация средств и решение о финансировании Киева на 2026-2027 годы. Напомним, речь идет о замороженных в Европе российских активах на сумму 210 млрд евро и попытках передать их Киеву под прикрытием схемы "репарационного кредита".

