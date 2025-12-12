Вопрос хищения российских активов продолжают бурно обсуждать в ЕС. Агентство Reuters бьет тревогу: если объединение не сможет договориться об изъятии средств для предоставления кредита Украине, то это станет катастрофой для Киева.



Напомним, Евросоюз хочет обойти право вето Венгрии и Словакии и передать украденные деньги киевскому режиму. Для этих целей объединение готовится заморозить российские активы бессрочно. Это устранит риск того, что некоторые страны ЕС смогут когда-нибудь заблокировать продление заморозки и тем самым вынудить Евросоюз вернуть деньги России.