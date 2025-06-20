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В ЕС "нашли" дополнительные 335 млрд евро на военные расходы
В Брюсселе нашли дополнительные деньги на военные расходы. 335 млрд евро, которые прежде были выделены на борьбу с ковидом, Еврокомиссия намерена направить на оборонные нужды.
Но даже эти найденные средства не являются окончательным решением проблемы милитаризации Старого Света. Ранее Брюссель обещал создать фонд в сумме около 800 млрд евро. Ковидные деньги помогут сформировать его менее чем наполовину. Еще 150 млрд ЕС выделит членам в качестве кредитов.
Остальные три с лишним сотни миллиардов европейским государствам придется отыскать самим. Очевидно, сделано это будет посредством увеличения госдолга и продажи казначейских обязательств.
Между тем у ведущих стран ЕС долг превышает объем ВВП, и обслуживать его уже сейчас в высшей степени нелегко.