В ЕС "нашли" дополнительные 335 млрд евро на военные расходы

В Брюсселе нашли дополнительные деньги на военные расходы. 335 млрд евро, которые прежде были выделены на борьбу с ковидом, Еврокомиссия намерена направить на оборонные нужды.

Но даже эти найденные средства не являются окончательным решением проблемы милитаризации Старого Света. Ранее Брюссель обещал создать фонд в сумме около 800 млрд евро. Ковидные деньги помогут сформировать его менее чем наполовину. Еще 150 млрд ЕС выделит членам в качестве кредитов.

Остальные три с лишним сотни миллиардов европейским государствам придется отыскать самим. Очевидно, сделано это будет посредством увеличения госдолга и продажи казначейских обязательств.