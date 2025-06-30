"Евротройка" призвала Иран не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ

Франция, Германия и Великобритания призвали Тегеран не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить безопасность его сотрудников.

В совместном заявлении также сообщается о неких "угрозах", которые якобы поступили в адрес гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Ранее Иран заявил о намерении продолжить переговоры со странами "евротройки". Но дату пока не называют. Как заявили в иранском МИД, на данный момент проводить переговоры не имеет смысла. И призвали "евротройку" пересмотреть свои подходы в отношении Тегерана.