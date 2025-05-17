Эйсмонт назвала итоги переговоров в Стамбуле тактическим успехом России

"Других итогов мы и не ожидали. Переговоры, - их первый раунд - к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат, - сказала Эйсмонт. - Второе. В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами - это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России".

Пресс-секретарь также отметила, что Минск готов стать посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине во имя мира и при согласии сторон. "Что касается возможной организации следующих раундов переговоров. Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника - ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция, - сказала Эйсмонт. - Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна". По ее словам, это напрямую связано и с будущим Беларуси.