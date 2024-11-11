В Киеве ультраправые собираются для участия в марше, посвященном дню рождения Бандеры. Если еще несколько лет назад местное начальство всего лишь не мешало проведению шабаша нацистов, то теперь таковой проходит при самой деятельной поддержке городских и центральных властей - день рождения Бандеры становится одним из главных праздников страны.

В агентстве "Спутник" задались вопросом: а насколько вообще широко распространены факельные шествия как традиция, унаследованная от гитлеровцев? Выяснилось, что таковые не просто являются обычным делом в современной Европе, но и приобретают все более широкое распространение: "факельцуг", как это называлось в Третьем рейхе, стал способом отпраздновать День независимости в Эстонии, Латвии, а с недавних пор и в Молдавии. Всюду такого рода акции сопровождаются чествованием нацистов или их пособников.