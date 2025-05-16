Фаворит президентской гонки в Румынии подверг критике Макрона за вмешательство в выборы

Лидер правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) и фаворит президентской гонки в Румынии Джордже Симион подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за вмешательство в выборы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, произошло это "всего за несколько дней до финального тура повторных президентских выборов в Румынии".

"Я не уважаю вмешательство Эммануэля Макрона в нашу демократию", - сказал Симион в интервью французскому телеканалу CNews.

"Посол Франции в Румынии обсудил выборы с председателем Конституционного суда, который отменил выборы в Румынии", - указал Симион, имея в виду декабрьское решение суда об аннулировании результатов голосования в 2024 году.

Также, по его словам, во время кампании по повторным выборам "посол Франции объехал все регионы страны, чтобы убедить бизнесменов поддержать моего оппонента, мэра Бухареста".

Как пишет Politico, 38-летний Симион в настоящее время лидирует в гонке за пост президента Румынии. Он выступал против военной помощи Украине, одновременно поддерживая объединение с Молдовой. Его соперником во втором туре выборов 18 мая нынешнего года станет 55-летний Никушор Дан, мэр Бухареста, который поддерживает проевропейский, прозападный курс.

"Мы в основном побеждаем. Единственное, что нам нужно, - это честные и свободные выборы. Я думаю, это будет убедительная победа", - сказал Симион изданию Politico во время визита в Брюссель.

В первом туре выборов, который прошел 4 мая 2025 года, победу одержал Симион, получив 41 % голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место, он набрал 21 % голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 18 мая.