ФБР и Минюст США официально признали кураторство над украинским НАБУ, в частности, в рамках дела об откатах в "Энергоатоме". Об этом сообщают в докладе конгрессу США аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID.

Уточняется, что американцы встречались с представителями украинских антикоррупционных органов, делились с ними опытом и обсуждали возможные схемы взяток и отмывания денег в Украине.

Как раз накануне НАБУ опубликовало видео, в котором представитель подконтрольной Вашингтону "антикоррупционной" структуры дает понять, что серую схему покрывали на самом верху украинской вертикали власти. Эксперты склонны полагать, что так администрация Трампа пытается сделать Зеленского более сговорчивым в вопросах заключения мирных соглашений.