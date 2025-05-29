Федеральный суд США заблокировал введенные Трампом торговые пошлины

Решение было вынесено после нескольких судебных исков, в которых утверждалось, что американский президент превысил свои полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.

Суд заблокировал действие пошлин, введенных против 185 стран и регионов 2 апреля, а также введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. При этом решение не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, поскольку они вводились в соответствии с Законом о расширении торговли.