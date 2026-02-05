"В средствах массовой информации сегодня можно встретить позицию, согласно которой, если Украина согласится уступить Российской Федерации всю территорию Донецкой Народной Республики, конфликт закончится на следующий день. Вот это называют духом Анкориджа: якобы президент России и президент США еще во время своих прямых переговоров на Аляске согласовали этот вопрос. Но, будучи реалистами, мы же должны понимать, что от этого все остальные, еще более фундаментальные российско-украинские противоречия существовать не перестанут. Ну, хорошо, завтра вооруженные силы Украины выходят с Донбасса. И что? Через какое-то время в Киеве придет к власти реваншистский режим, который своей основой политического целеполагания сделает возвращение этих территорий военным путем. И снова начнется война в Донбассе. Для того чтобы наступил долгосрочный и, как мы его называем, устойчивый мир, необходимо устранить саму первопричину конфликта. Этой первопричиной является добровольное и продиктованное одновременно извне превращение Украины в "анти-Россию" и "анти-Беларусь" - инструмент, при помощи которого Запад ведет с нами войну. И до того момента, пока Украине будет нравиться оставаться этим инструментом, ничего не изменится".