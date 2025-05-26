Фермеры блокируют автодороги во Франции, требуя смягчения ограничений для аграриев

Фермеры устроили масштабные акции протеста на автодорогах Франции. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры и пересмотреть ограничения использования пестицидов. Сегодня он рассматривается нижней палатой французского парламента.

Сотни тракторов блокируют движение на дорогах, часть фермеров собралась у здания Национального собрания. Там они намерены находиться до тех пор, пока депутаты не проголосуют за смягчение ограничений для фермеров.