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Фермеры блокируют автодороги во Франции, требуя смягчения ограничений для аграриев
Фермеры устроили масштабные акции протеста на автодорогах Франции. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры и пересмотреть ограничения использования пестицидов. Сегодня он рассматривается нижней палатой французского парламента.
Сотни тракторов блокируют движение на дорогах, часть фермеров собралась у здания Национального собрания. Там они намерены находиться до тех пор, пока депутаты не проголосуют за смягчение ограничений для фермеров.