Фермеры Эстонии готовятся к массовой акции протеста

К массовой акции протеста готовятся фермеры Эстонии. Тракторные марши пройдут 19 марта. Брюссель хочет разрешить эстонскому правительству перенаправлять средства на поддержку хозяйств в другие любые сферы, включая инфраструктуру и милитаризацию. То есть вместо нужд аграриев деньги пойдут на очередные военные контракты.



Речь идет о сумме более 500 млн евро. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата уже направила правительству письмо с призывом оставить эти средства фермерам. Без них сельское хозяйство ждет глубочайший кризис.