Фермеры Литвы массово закрывают свои предприятия

Литовские молочники на грани краха - фермы массово закрываются. За потерей белорусских и российских рынков, ростом издержек, заостряют внимание СМИ, последовали новые бедствия: высокая конкуренция со стороны крупных европейских игроков и тяжелые внутристрановые условия.

Глава Литовской ассоциации производителей молока Йонас Вилионис отмечает: распределение цен на продукт в цепочке поставок не сбалансирован. В настоящее время 1 л молока стоит в магазине около 1,76 евро, в то время как мелкий фермер получает всего 10 центов.