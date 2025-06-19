Фермеры штурмуют здание сейма в Вильнюсе

"Нет налоговому бульдозеру" - под таким лозунгом в Литве вспыхнул аграрный бунт. Возмущенные трактористы заблокировали центр Вильнюса, в частности, дороги перед сеймом.

Протестующие требуют, чтобы сейм снизил ставки подоходного налога с населения, которые сейчас предлагает правительство. Фермеры убеждены, что изменения могут существенно повлиять на работу сельхозсектора, а налоговая нагрузка неизбежно отразится на ценах на продукты питания.