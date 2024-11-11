Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое

Герои комедий Рязанова и Гайдая. Хрюша и Степашка из передачи "Спокойной ночи, малыши" и программа "Голубой огонек", которая в новогоднюю ночь собирала у экрана миллионы телезрителей.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в этот раз приглашает москвичей и гостей российской столицы в советское прошлое.

"Голубой огонек" - одна из самых популярных развлекательных передач Центрального телевидения СССР. В новогоднюю ночь она собирала у телевизоров миллионы советских граждан. Ведь в студию на Шаболовке приходили известные музыканты, артисты, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. Кстати, первым почетным гостем программы в 1962 году был космонавт Юрий Гагарин.

Сегодня он тоже здесь. Правда, в образе персонажа из фильма Рязанова "Карнавальная ночь". Картина стала лидером советского кинопроката в 1956 году. До полета первого человека в космос оставалось еще 5 лет. Но, видимо, великий режиссер уже тогда что-то предчувствовал.

"Как человек, хочется спокойствия, если мы говорим про будущее. Как космонавт, конечно, освоить Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон и все системы нашего космического пространства", - говорит посетитель.

Гость с юга переносит нас в музыкальную киносказку "Чародеи". Премьера на Центральном телевидении состоялась как раз в новогоднюю ночь 1982 года. На утро все советские женщины были влюблены в Абдулова. А мужчины - в Яковлеву.

"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Брильянтовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" - культовые фильмы Гайдая входят в список 100 лучших кинолент Советского Союза, а диалоги персонажей разошлись на цитаты.

"Это не то что ностальгия, это способ окунуться в хорошую человеческую атмосферу, которая пронизывает каждый советский фильм", - поделился мнением актер.

Добродушный и неуклюжий Чебурашка, которого придумал писатель Эдуард Успенский, дарил радость советским детям. Они выросли, но не все вышли из образа.

"Люди узнают, говорят спасибо вам за детство. Очень приятно, люди радуются как маленькие. Я заряжаюсь позитивом от них. Дарю людям радость", - рассказал актер в образе Чебурашки.

Привет из детства передают и герои самой известной детской передачи "Спокойной ночи, малыши". Вместе с Хрюшей и Степашкой росли миллионы детей. Программа была настолько популярна, что когда в 1991 году ее хотели закрыть, родители буквально завалили редакцию письмами с требованиями вернуть любимую передачу в эфир, так как дети перестали засыпать.

За детьми и взрослыми, которые в эти дни отправились в новогоднее и рождественское путешествие, внимательно следит Мышиный король. Именно тот, из сказки Гофмана, с которым сражался Щелкунчик. Но в эти праздничные дни даже его скверный характер становится добрее.