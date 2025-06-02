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Фидан: Турция рассчитывает на результативность второго раунда переговоров России и Украины
В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Старт встречи был отложен примерно на полтора часа, потому что глава украинской делегации Умеров вначале встретился с главой МИД Турции. Хакан Фидан открыл российско-украинские переговоры. В приветственном слове заявил, что Турция рассчитывает на результативность встречи.
Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:
"Выражаю благодарность всем вам за то, что вы продемонстрировали 16 мая после первого раунда переговоров конструктивный подход и сосредоточенность на результат. Было предпринято много шагов для осуществления всех решений, принятых в ходе первого раунда. Был осуществлен обмен военнопленными "1000 на 1000", обе стороны определили свою позицию относительно перемирия".
Внимание мировых СМИ приковано ко дворцу Чираган. Территорию дворца и подъезды к нему огородили забором, попасть к нему могут только аккредитованные журналисты.