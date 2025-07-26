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Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорейшую встречу лидеров России, США и Украины в Стамбуле, пишет ТАСС.

"Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента", - сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной, который состоялся 23 июля во дворце Чираган.

По словам главы турецкого МИД, вопрос возможной встречи лидеров был в повестке переговоров.

"Россия и Украина выражают добрую волю в вопросе возможной встречи в Стамбуле. Наш президент очень верит в возможность проведения саммита, он хочет несколько ускорить этот процесс. Но для такой встречи необходим прогресс на уровне делегаций", - сказал Фидан.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 25 июля о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности встречи по Украине в Стамбуле.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию прошел 23 июля в Стамбуле. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.