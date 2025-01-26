Financial Times: Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

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Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).
По данным издания, ссылаясь на соображения национальной безопасности, дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента обратились к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из указа Трампа.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим государствам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Соединенных Штатов. Накануне Трамп подтвердил, что заморозил выделение помощи другим странам.