Financial Times: Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

Американские дипломаты запросили срочное исключение программ, связанных с Украиной, из 90-дневной заморозки иностранной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).

По данным издания, ссылаясь на соображения национальной безопасности, дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента обратились к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой предоставить полное исключение на работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине из указа Трампа.