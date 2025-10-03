3.69 BYN
Financial Times: Поставки Украине ракет "Томагавк" вряд ли существенно изменят военный баланс
Автор:Редакция news.by
Поставки Украине ракет большой дальности Томагавк вряд ли существенно изменят военный баланс или повлияют на позицию России в конфликте - об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Газета располагает информацией, что Трамп уже поручил ведомствам быть готовыми предоставить Украине разведданные, которые могут помочь наносить удары вглубь России. Окончательное решение не принято, но, по данным газеты, Великобритания уже оказывает эту помощь ВСУ.
В то же время издание Defence Industry Europe сомневается, что США вообще могут поставить томагавки Украине. По словам эксперта, "недостатка в оружии для наземных атак у Киева нет". Возможно, США ограничатся предоставлением оружия меньшей дальности.