Financial Times: Поставки Украине ракет "Томагавк" вряд ли существенно изменят военный баланс

Поставки Украине ракет большой дальности Томагавк вряд ли существенно изменят военный баланс или повлияют на позицию России в конфликте - об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Газета располагает информацией, что Трамп уже поручил ведомствам быть готовыми предоставить Украине разведданные, которые могут помочь наносить удары вглубь России. Окончательное решение не принято, но, по данным газеты, Великобритания уже оказывает эту помощь ВСУ.