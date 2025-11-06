Соединяя берега: Лукашенко во время открытия моста в Мозыре пригласил украинцев в Беларусь

Это давняя добрая традиция - к 7 Ноября страна получает большие подарки. В Беларуси открывается много знаковых и долгожданных объектов: школы, больницы, путепроводы, спортивные и культурные площадки. Традиция хоть и советская, но это то доброе и лучшее, что мы взяли из своего прошлого.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эти дни прибыл с продолжительной командировкой на юг страны, в Гомельскую область. 6 ноября глава государства побывал в Мозыре, где после масштабной реконструкции открылся мост через Припять. Он снова соединил микрорайоны города, облегчил движение и уже стал городской достопримечательностью.

Мост через Припять в Мозыре - самый длинный автомобильный мост в Беларуси. Более двух лет, пока шла реконструкция, приходилось делать солидный круг. Путь с левого берега на правый занимал полчаса на личном транспорте, а на общественном - все полтора! Объезд получался больше 21 км.

Этот мост был введен в эксплуатацию в 1958 году и стал первым построенным после войны. После реконструкции мост немного уменьшился, но все равно он самый длинный стране - 909 м, 2 полосы движения, каждая по 7 м в ширину.

Гомельский регион часто во внимании главы государства. К полешукам Александр Лукашенко традиционно наведывается весной, во время инспекции чернобыльских земель. Приезжал Президент и совсем недавно, ведь идет строительство суперсовременных молочно-товарных комплексов, как пример для всей страны.

В этот день главное событие - праздничное: мост Александр Лукашенко сразу оценил с воздуха, а еще ход полевых работ, да и в целом ситуацию в регионе, поэтому сразу после приземления, предсказуемо, Александр Лукашенко засыпал губернатора вопросами.

Руководит Мозырским районом женщина, но, когда дело касается работы и ответственности, у Президента спрос за все без скидки на гендер. Слишком большие деньги и ресурсы вложены в развитие региона, да и соседство с Украиной как постоянное напоминание - не расслабляться.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"38-й указ, который вы подписали, о строительстве арендного жилья под конкретные профессии, он даст свой результат. На 2026 год мы отработали 100 тыс. кв. м жилья".

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:

"Мы работаем стабильно, создаем новые предприятия. В этом году создано 72 новых предприятия. Людей под них хватает, остается молодежь, под них мы строим жилье. Хотелось бы, чтобы наша любимая молодежь и дальше оставалась на своей малой родине. Чтоб было мирное небо над головой".

Александр Лукашенко заявил, что оставшееся население на Полесье необходимо беречь и эффективно задействовать.

Что касается кадров, он отметил стабильность на предприятиях и указал, что перевод сотрудника без согласия предыдущего руководителя невозможен. Решение по таким вопросам, по его словам, должен принимать председатель райисполкома, не перенося их на более высокий уровень. Александр Лукашенко также призвал к ужесточению дисциплины и заявил о необходимости "диктатуры технологий".

У белорусского лидера всегда болит душа за технику - сколько примеров, когда дорогостоящая попадала не в те руки и потом простаивала под забором на машинном дворе, либо была списана в утиль. Теперь в Беларуси с этим максимально жестко! Любой комбайн или трактор только в конкретные руки и под персональную ответственность.

"Мы ежегодно обновляем машинный двор. Это 10 % от техники, покупаем под 80 единиц ежегодно", - рассказала Елена Павлечко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Ни одной техники тебе не дадут, пока ты не будешь знать точно, что у тебя есть конкретный человек. А в Мозыре таких людей нет. Что делать? Тогда идешь на Мозырский НПЗ. Им надо дать указание. Они ведь высосали из села много людей, забрали их. Вот я нашел там трех человек, их все знают. Грамотные, может, они и вам где-то помогают. Заключил с ним договор - вот тебе зерноуборочный комбайн. Тебе нужен кормоуборочный комбайн - пожалуйста, но по договору ты головой отвечаешь. И второе - тут даже размышлять нечего. Надо возложить ответственность на директора Мозырского НПЗ. Пусть эти комбайны хранятся у этого человека, но на территории завода, под крышей. И завод должен подготовить технику к уборке кормов, если это КСК, или зерна. Больше вам никакая помощь не нужна. Посев вы и сами проведете - местные механизаторы должны быть. А на уборку, особенно зерна, кукурузы, тут уже нужен конкретный человек. Если своих механизаторов в селе нет - ищите в Гомеле, Мозыре, на предприятиях. Найдите такого человека, договоритесь с ним. Или заставьте, это ваше дело. Он будет получать среднюю зарплату во время работы в вашем хозяйстве, плюс доплату, которую вы обязаны ему заплатить, это святое. Вот когда будет такой человек, тогда получите и зерноуборочный комбайн, и КСК. И упаси вас господь нарушить этот порядок. Если нарушите, будет серьезный разговор, как в Витебске. И решения будут жесткие".

Глава государства всегда поддерживает полешуков, которые в свое время оказали поддержку еще молодому Президенту. На диалекте в двух словах - вся суть: "Гэна наш"!

Александр Лукашенко пообещает новую программу для развития этих земель, но никакой абстракции - деньги будут выделяться только под конкретные проекты: "В Гомеле ситуация далеко не лучше, чем в Витебске. Вот он тут крутится, вертится, бьется, и вроде что-то начинает получаться. Я уже вижу - прилетел из Минска, облетаю, смотрю, сейчас полечу дальше, посмотрю этот юг, сверху все прекрасно видно. И есть подвижки. Я так думаю, мы же славяне, чем сложнее становится, тем больше мы мобилизуемся и собираемся с силами. Год был очень тяжелый. Я такого года не припомню".

Глава государства констатировал, что несмотря на сложные почвенные условия Полесья и Припятского края, где не везде можно работать весной, все же существуют периоды, когда необходимо использовать любую возможность для распашки полей. Он предупредил, что снисхождения ждать не стоит и земли нужно приводить в порядок.

Лукашенко заявил, что, с одной стороны, государство тратит огромные средства на мелиорацию для спасения земель, которые ранее в Советском Союзе были осушены от болот, особенно южнее Припяти. С другой стороны, он указал на парадокс: одновременно происходит заболачивание других участков, особенно возле каналов, где земля зарастает кустарником, что является недопустимым.

Он подчеркнул, что землю, особенно дефицитную почву Полесья, необходимо беречь. В связи с этим было объявлено о предстоящем принятии целевой программы по развитию Полесья, которая, в отличие от прежних расплывчатых планов, будет конкретной. Лукашенко пояснил, что финансирование будет выделяться строго под определенные, четко обозначенные цели.

Еще предстоит одна программа на предстоящую пятилетку - "Дороги Беларуси", ее подробно обсудили и в контексте открытия нового моста. За пятилетие в стране открывается полтысячи новых, этих темпов и будут придерживаться, а вот дорожное строительство увеличат в полтора раза по сравнению с прошлой пятилеткой.

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"На участке, который мы сейчас начали, от Гомеля до Мозыря, у нас есть интенсивное сдвижение свыше 10 тыс. м. От Гомеля до Мозыря порядка 100 км. Эту дорогу до Мозыря мы планируем закончить в текущей пятилетке, в 2029 году. С ускорением, с обходом Калинковичи выйдет 89 км".

Александр Лукашенко подчеркнул, что основной вопрос - в распределении ресурсов и финансов. Он сообщил, что Комитет государственного контроля начал серьезную проверку деятельности дорожных организаций. Были выявлены серьезные нарушения, в частности практика завышения цен при заказе техники через подрядчиков, что было охарактеризовано как коррупция.

Президент потребовал в первую очередь искать резервы внутри системы и обращаться к нему только при невозможности решить проблему самостоятельно. Он подтвердил необходимость приведения дороги в порядок, отметив, что она должна соответствовать по качеству трассе Минск - Гомель.

Была обозначена приоритетность дорожного строительства: сначала должны благоустраиваться дороги к сельским населенным пунктам, где живут люди, "которые нас кормят", а затем уже - под Минском. Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения ревизии и определения первоочередных объектов дорожного строительства исходя из потребностей государства.

Президент хочет посмотреть ситуацию с воздуха в самых удаленных населенных пунктах области. Из-за командировки придется пропустить чемпионат по колке дров, вдохновителем которого он в свое время стал.

Так рубить и словом, и делом может только Президент, но, несмотря на занятость, Александр Лукашенко пообещал передать привет участникам чемпионата.

"Эйсмонт, завтра, чтобы рубила дрова. Мы тоже будем, хотя в командировке, но буду рубить, я передам два кадра, где мы нарубим дрова, символизируя наше единство с журналистами", - заявил белорусский лидер.

Новый мост через Припять глава государства посмотрел не только с воздуха, проехал и на автобусе. "Новострой", конечно, впечатляет, но учитывая такой открывающийся обзор, есть за что "зацепиться".

Мозырский мост полностью преобразился и внешне, и функционально. Это настоящая городская достопримечательность - есть с чем поздравить горожан.

"Многих из нас, такова жизнь, не будет здесь. Но мост как памятник наших добрых дел будет стоять, крепко стоять и обеспечивать необходимую жизнь и Мозырю, и Калинковичам, да и всей нашей стране, не только Гомельщине. Наш прекрасный Мозырь, действительно, прекрасный город, важный для экономики нашей страны. Пока еще не важно, работает ваш этот НПЗ, но последнее решение, которое принято, я думаю, улучшит и экономику этого города. Посмотрим, что получится в динамике. Но государство сделало все, чтобы этот завод работал лучше", - отметил глава государства.

Каждый день на реконструкции моста трудились до 100 человек, а на площадке работало около 60 единиц техники - от строительных машин до спецоборудования. Результат радует и впечатляет размахом.

Президент провел параллель и в других отраслях. Например, сельское хозяйство. Да, было непросто в этом аномальном году, но урожая достигли рекордного. Жим сейчас в стране капитальный по всем направлениям, это касается и трудовой дисциплины. А вблизи украинской границы фраза "лучше работать, чем воевать" звучит особенно символично.

"Украина рядом, вы видите, что происходит. Как-то даже я, когда отклонил свою поездку в Мозырь, думаю: на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и Президенту ехать... Ясно, как это прозвучит. Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же ведь соединяем берега, в том числе и для них. Мы открыты. Пожалуйста, проезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения. Многие приехали в Гомельскую область, работают. Мы готовы их принимать. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие на одном языке. Но, тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что "устаканимся" мы с этой проблемой, но это уже не ваша беда, а моя. Но, тем не менее, обеспечить мало-мальски нормальную жизнь государству мы, президенты, обязаны. Вот мы и стараемся. Мосты и дороги - это наиважнейшая задача государства", - заявил Александр Лукашенко.

На новом мосту предусмотрели и улучшенное покрытие - устойчивое к перепадам температур, оно обеспечит и меньшую шумность при движении транспорта. Поток здесь очень интенсивный, автомобилисты оценят. Кстати, около 90 % задействованных строительных материалов именно белорусские! Здесь снова уместны параллели про "купляйце сваё".

Александр Лукашенко заявил, что необходимо работать на своей земле, подчеркнув, что белорусы нищими не были и не будут, и в стране нет голодных людей.

Он отметил, что, глядя на хорошо одетых людей, ему стало неловко за свой скромный внешний вид. При этом он выразил недоумение по поводу трат на дорогие иностранные бренды, призвав покупать отечественную продукцию, которая, по его словам, является качественной.

Глава государства сообщил о кадровых изменениях в руководстве легкой промышленности и намерении заняться этим вопросом лично. Он привел в пример успешные продажи белорусских товаров на ярмарках в России, где продукция расходится быстро и пользуется спросом, что требует увеличения поставок.

Александр Лукашенко подчеркнул важность поддержки местных производителей, объяснив, что покупка белорусских товаров обеспечивает заработную плату работникам отечественных предприятий.

В заключение он привел пример со строительством моста, которое было завершено белорусскими специалистами за 24 месяца, несмотря на более выгодное предложение иностранных компаний. Президент объяснил свой отказ тем, что привлечение зарубежных подрядчиков привело бы к использованию импортных материалов и лишило бы доходов местные предприятия и работников.

Изначально открытие моста планировалось на май 2026 года, но учитывая дискомфорт с объездом, мостостроевцы максимально ускорялись. Памятник рукотворный, как наши люди умеют делать.

"Сложностей было достаточно - это и погодные условия, и сама сложность конструкции. Самое сложное - это собрать, конечно, металлический пролет, металлическую арку. Она заняла три месяца. Я считаю, не так уж долго мы справились с этой задачей. Ребята не подвели, молодцы", - рассказал прораб мостотряда № 58 Андрей Семенюк.

"Трудились мы по 15 дней вахтовым методом - две недели здесь, две недели дома. Работали в выходные и праздничные дни, бывали и ночные смены. И ночью работали, старались построить этот мост", - поделился монтажник железобетонных конструкций Владимир Дейнека.

Кстати, помогали опытным строителям и новички - активисты из студотрядов. И опыт получили, и заработали.

"Вот то, что для вас построили студотрядовцы - это большая работа. За это нужно сказать спасибо и дорожникам, и местным властям. Их надо поблагодарить за то, что они приняли эти строительные отряды. Знаете, я вам прямо скажу, я и сам в свое время был в студотряде. Мы тогда жили бедно. Все лето уходило на то, чтобы заработать денег, чтобы тот же костюм купить и потом пойти учиться в новом семестре. Было тяжело. Я не думаю, что наши бойцы студотрядовского движения сегодня очень богатые люди. Это ребята, для которых копейка совсем не лишняя. Поэтому не надо жалеть для этих людей денег", - вспомнил белорусский лидер.

Плюс один еще один красивый и функциональный объект для страны. Строители дают гарантию в 100 лет.

В стране будут отмечать 7 Ноября - государственный праздник, который помнит уже далеко не все постсоветское пространство. Беларусь же не отказывается от лучших традиций прошлого, тем более если они приносят реальную пользу.