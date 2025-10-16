3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Financial Times: управлять Tomahawk будут американцы
Автор:Редакция news.by
Украинских военных в любом случае не допустят к Tomahawk, об этом пишет Financial Times. Газета ссылается на высокопоставленного западного военного, который участвовал в обсуждениях.
Издание сообщает, если решение о передаче ракет будет принято, управление возьмут на себя американские подрядчики. Украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами. Это, по данным источника, даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения ракет.
Также источник сообщил, что поставки могут быть проведены относительно быстро.
Фото РИА Новости