Financial Times: управлять Tomahawk будут американцы

Украинских военных в любом случае не допустят к Tomahawk, об этом пишет Financial Times. Газета ссылается на высокопоставленного западного военного, который участвовал в обсуждениях.

Издание сообщает, если решение о передаче ракет будет принято, управление возьмут на себя американские подрядчики. Украинских военных, возможно, даже не станут обучать обращению с этими ракетами. Это, по данным источника, даст США возможность контролировать процесс нацеливания и другие аспекты применения ракет.

Также источник сообщил, что поставки могут быть проведены относительно быстро.

