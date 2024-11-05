Финляндия недалеко от границы с Россией начинает учения сухопутных сил

Сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих начинаются в Финляндии в субботу, 30 ноября, недалеко от границы с Россией, пишет РИА Новости.

Учения 24-й бригады Кайнуу будут проводиться в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря. Полигоны находятся на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. В учениях примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих и 600 единиц транспортной и боевой военной техники. В тренировочных мероприятиях также будут задействованы транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500, сообщили ранее сухопутные войска.

Основным направлением учений будет подготовка войск к наступлению и обороне, ведению боя на изнурение наступающего противника, боя в темное время суток, а также подготовка к совместным действиям различных уровней командования и родов войск в условиях финской Карелии в начале зимы.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.