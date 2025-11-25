Хельсинки продолжает раскачку военной истерии - власти Финляндии устанавливают забор всего в метре от границы с Россией, а через каждые 20 м на ограждении вешают камеры видеонаблюдения.

Правда, есть загвоздка - денег на то, чтобы построить забор вдоль всей границы, попросту не хватает. Протяженность линии - более 1300 км, средства же есть примерно на 200 км.

Впрочем, и этот "недозабор" обойдется финнам в круглую сумму - порядка 362 млн евро. Получается, что 1 км "золотых" ограждений в среднем стоит около 1 млн 800 тыс. евро.

Как отмечают в погранохране, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть ограждения также продолжается под землей.