Финляндия строит "золотой" забор на границе с Россией
Хельсинки продолжает раскачку военной истерии - власти Финляндии устанавливают забор всего в метре от границы с Россией, а через каждые 20 м на ограждении вешают камеры видеонаблюдения.
Правда, есть загвоздка - денег на то, чтобы построить забор вдоль всей границы, попросту не хватает. Протяженность линии - более 1300 км, средства же есть примерно на 200 км.
Впрочем, и этот "недозабор" обойдется финнам в круглую сумму - порядка 362 млн евро. Получается, что 1 км "золотых" ограждений в среднем стоит около 1 млн 800 тыс. евро.
Как отмечают в погранохране, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть ограждения также продолжается под землей.
В Москве на эту новость отреагировали со свойственным юмором. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом - это единственное, что им пригодится.