Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО Steadfast Noon

Финляндия впервые примет участие в знаменитых учениях НАТО Steadfast Noon, что в переводе "Непоколебимый полдень".

Маневры стартуют в октябре. Продлятся около двух недель в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.

О точной роли Финляндии в Steadfast Noon умалчивается.