ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО Steadfast Noon

Финляндия впервые примет участие в знаменитых учениях НАТО Steadfast Noon, что в переводе "Непоколебимый полдень".

Маневры стартуют в октябре. Продлятся около двух недель в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов.

О точной роли Финляндии в Steadfast Noon умалчивается.

Суть учений - отработать применение по приграничной территории России американских ядерных бомб и крылатых ракет, размещенных в хранилищах европейских баз.

ФинляндияНАТОучения

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все