Финляндия вышла из международной Конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент утвердил выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. В Хельсинки планируют это оружие, а его еще недавно считали бесчеловечным применять на границе с Россией.

Засеять минами планируют 1,2 тыс. км общих рубежей.

Чуть ранее такое же решение приняли страны Прибалтики. Хотя звучали робкие голоса о малой эффективности и тяжелых последствиях подобных мер.