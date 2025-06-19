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Финляндия вышла из международной Конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент утвердил выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. В Хельсинки планируют это оружие, а его еще недавно считали бесчеловечным применять на границе с Россией.

Засеять минами планируют 1,2 тыс. км общих рубежей.

Чуть ранее такое же решение приняли страны Прибалтики. Хотя звучали робкие голоса о малой эффективности и тяжелых последствиях подобных мер.

Что касается самих противопехотных мин, они не способны остановить механизированные колонны, но при этом активно убивают зверей, беженцев и просто любителей лесных прогулок. Кроме того, заминированные территории потом десятилетиями невозможно вернуть в хозоборот.

миныФинляндия