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Финляндия вышла из международной Конвенции о запрете противопехотных мин
Автор:Редакция news.by
Парламент утвердил выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. В Хельсинки планируют это оружие, а его еще недавно считали бесчеловечным применять на границе с Россией.
Засеять минами планируют 1,2 тыс. км общих рубежей.
Чуть ранее такое же решение приняли страны Прибалтики. Хотя звучали робкие голоса о малой эффективности и тяжелых последствиях подобных мер.
Что касается самих противопехотных мин, они не способны остановить механизированные колонны, но при этом активно убивают зверей, беженцев и просто любителей лесных прогулок. Кроме того, заминированные территории потом десятилетиями невозможно вернуть в хозоборот.