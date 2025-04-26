Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на угрозы Киева, адресованные участникам торжеств в Москве 9 Мая.

"Несмотря на угрозы Зеленского, все равно намерен посетить Москву на День Победы. Зеленский совершил ошибку, понадеявшись, что его угрозы испугают высокопоставленных гостей Парада Победы".