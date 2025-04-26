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Фицо: Киев пытается купить право продолжать войну

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на угрозы Киева, адресованные участникам торжеств в Москве 9 Мая.

Роберт Фицо:

"Несмотря на угрозы Зеленского, все равно намерен посетить Москву на День Победы. Зеленский совершил ошибку, понадеявшись, что его угрозы испугают высокопоставленных гостей Парада Победы".

Словацкий премьер также негативно оценил американо-украинскую сделку о недрах. Фицо считает, что Зеленский пытается купить у Вашингтона право бесконечно продолжать войну.

УкраинаРоберт ФицоЗеленский