Фицо не намерен покидать пост из-за давления оппозиции

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается покидать свой пост под давлением оппозиции. В стране разгорелись протесты.
Участники требуют отказаться от сотрудничества с Россией и продолжать европейский курс. Фицо подчеркнул, что протестующих обманули организаторы, и его правительство не собирается выходить из ЕС.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"У нас в стране есть группа инструкторов из нескольких стран, которые вдохновляют протесты. Придумывают историю, обзванивают людей и создают страх, что правительство хочет выйти из ЕС. Они намерены организовать что-то вроде столкновений с полицией, во время которых последует некоторая жестокость, а затем начнется захват правительственных зданий. Именно это они и написали в плане".
Фицо также отметил: треть протестующих - украинцы. Сейчас правительство разрабатывает ряд мер для депортации всех причастных к попыткам дестабилизации, а также проверяет финансовые потоки, спонсирующие протесты.