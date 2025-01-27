Фицо не намерен покидать пост из-за давления оппозиции

Участники требуют отказаться от сотрудничества с Россией и продолжать европейский курс. Фицо подчеркнул, что протестующих обманули организаторы, и его правительство не собирается выходить из ЕС.

"У нас в стране есть группа инструкторов из нескольких стран, которые вдохновляют протесты. Придумывают историю, обзванивают людей и создают страх, что правительство хочет выйти из ЕС. Они намерены организовать что-то вроде столкновений с полицией, во время которых последует некоторая жестокость, а затем начнется захват правительственных зданий. Именно это они и написали в плане".