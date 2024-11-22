Фицо отказался ехать в Киев для обсуждения транзита газа

Фицо не поедет в Киев 17 января, куда его пригласил Зеленский для обсуждения транзита газа. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, который представляет партию словацкого премьера, пишет ТАСС .

"Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - сказал он.