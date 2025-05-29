Фицо: Отмена права вето и предпочтение войны миру - это конец общеевропейского проекта

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Навязывание одного политического мнения и отмена права вето, которым обладает каждая из европейских стран, приведут к концу Европейского союза, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

"Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру - это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии. Это предвестник огромного военного конфликта", - сказал Фицо, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште 29 мая.

Он подверг критике Европейский союз за нежелание занять миротворческую позицию в конфликте в Украине. Вместо этого, по словам словацкого премьера, крупные игроки в ЕС критикуют другие страны за их мнение, которое отличается от большинства. Фицо напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Словакии и Венгрии санкциями со стороны ЕС за их суверенные взгляды.