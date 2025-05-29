3.76 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Фицо: Отмена права вето и предпочтение войны миру - это конец общеевропейского проекта
Навязывание одного политического мнения и отмена права вето, которым обладает каждая из европейских стран, приведут к концу Европейского союза, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.
"Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру - это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии. Это предвестник огромного военного конфликта", - сказал Фицо, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште 29 мая.
Он подверг критике Европейский союз за нежелание занять миротворческую позицию в конфликте в Украине. Вместо этого, по словам словацкого премьера, крупные игроки в ЕС критикуют другие страны за их мнение, которое отличается от большинства. Фицо напомнил, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Словакии и Венгрии санкциями со стороны ЕС за их суверенные взгляды.
Ранее Мерц в интервью WDR на вопрос о странах, посещающих вопреки позиции ЕС Москву на 9 Мая, заявил, что ЕС не сможет избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они продолжат придерживаться нынешнего курса внесения вето против общеевропейских инициатив. В качестве "механизма воздействия" на две эти страны Мерц назвал, среди прочего, приостановку финансирования из средств ЕС.