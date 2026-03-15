Фицо предложил наделить ЕС мандатом для переговоров с Россией по Украине

Премьер-министр Словакии призвал к наделению Евросоюза мандатом для переговоров с Россией по украинскому вопросу. В качестве примера политик привел заявление премьера Бельгии, который признал, что поддержкой войны на Украине "придушить экономически" Россию не получилось, и поэтому единственным правильным путем являются переговоры.

"Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы за это обеими руками" - подчеркнул Фицо. Он также отметил, что в ЕС появляются новые голоса здравого разума, понимающие, что стратегия через поддержку войны в Украине ослабить Россию не работает.