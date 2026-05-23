Фицо предупредил: Без диалога с Москвой даже заблудившийся дрон может вызвать третью мировую войну

Европа должна вести диалог с Россией ради завершения украинского кризиса, заявил премьер Словакии Фицо. Мира в Европе без диалога с Москвой не может быть. По словам политика, без него единственный заблудившийся дрон, а таких в последнее время много, главным образом украинских, может вызвать третью мировую войну. Возникает чувство, отмечает Фицо, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или кто-то такую провокацию непосредственно готовит.



Словацкий премьер предположил, что инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС может быть связана с попыткой подключить сообщество к урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что страны западной части Балканского полуострова более готовы, в отличие от Украины, к принятию в состав ЕС.