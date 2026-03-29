Еврокомиссия будет "отдавать предпочтение Украине" в ущерб интересам стран Евросоюза. Такое заявление сделал словацкий премьер Роберт Фицо. Он вновь назвал блокировку транзита нефти через трубопровод "Дружба" враждебным актом со стороны Зеленского. Тот до сих пор не предоставил возможность проверить техническое состояние объекта.

"Если Еврокомиссия будет ставить Украину выше Словакии, ей придется забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности содействовать быстрому вступлению Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований, включая восстановление трубопровода "Дружба". Речь идет не только о Словакии и Венгрии, но обо всей Центральной Европе. Мы бы не столкнулись с высокими ценами на топливо, если бы не эта ситуация".