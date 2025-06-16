Евросоюз понятия не имеет, что делать, так премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал ЕС за двойные стандарты в отношении военных конфликтов.

Роберт Фицо обвинил блок в отсутствии направления и лицемерии в своих решениях по внешней политике в отношении конфликтов Украины и России, Ирана и Израиля.

Роберт Фицо:

"Что касается войны в Украине, то ЕС стал институтом, который забыл о своей мирной природе. Он является основным сторонником войны в Украине. Теперь он внезапно не может сдвинуться с места, когда дело доходит до конфликта между Израилем и Ираном, и мы чувствуем здесь большой двойной стандарт".

По словам политика, европейские чины не принимают никаких мер и призывают Тель-Авив и Тегеран сесть за стол переговоров, в то время как в ситуации с Киевом и Москвой ни слова не говорили про дипломатию, а просто накачивали Украину оружием.