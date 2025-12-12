3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Фицо: Словакия против увеличения военных расходов для Киева
Автор:Редакция news.by
Словакия на следующем заседании Европейского совета не поддержит ни одно решение о дальнейшем увеличении военных расходов для Украины. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо.
По его словам, конфликт в Украине не имеет военного решения, а стратегия ЕС в этом конфликте ошибочна и неэффективна.
Фицо последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине. Он также считает необходимым восстановить отношения с Россией и прекратить распространять русофобию на континенте.
Фото РИА Новости