Фицо созвал срочное заседание Совбеза из-за угрозы свержения власти в Словакии

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с полученными спецслужбой страны сведениями об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов", которые имеют опыт участия в цветных революциях в Грузии и Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.
Как заявил Фицо, он готов ко всему, "но страну не ниспровергнуть". По его словам, иностранные "специалисты" уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий.
Заседание Совбеза назначено на 9:00 по местному времени (11:00 по минскому времени) 23 января. В нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.