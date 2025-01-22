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Фицо созвал срочное заседание Совбеза из-за угрозы свержения власти в Словакии

Фицо созвал срочное заседание Совбеза из-за угрозы свержения власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с полученными спецслужбой страны сведениями об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов", которые имеют опыт участия в цветных революциях в Грузии и Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

Как заявил Фицо, он готов ко всему, "но страну не ниспровергнуть". По его словам, иностранные "специалисты" уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий.

Заседание Совбеза назначено на 9:00 по местному времени (11:00 по минскому времени) 23 января. В нем также примет участие глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

СловакияРоберт Фицовластьгоспереворот