Фицо созвал срочное заседание Совбеза из-за угрозы свержения власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с полученными спецслужбой страны сведениями об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов", которые имеют опыт участия в цветных революциях в Грузии и Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

Как заявил Фицо, он готов ко всему, "но страну не ниспровергнуть". По его словам, иностранные "специалисты" уже прибыли в Словакию. Он обозначил вероятность попыток свержения законных властей путем организации уличных протестов и захвата административных зданий.