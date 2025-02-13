Фицо: Трамп может потребовать от Украины вернуть все полученное при Байдене

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что когда конфликт в Украин завершится, страна потеряет не только треть своей территории, но и лишится минеральных богатств, а президент США Дональд Трамп может попросить назад все, что Киев получил при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости .

"Не нужно иметь высшее образование, чтобы понять, что произойдет. Президент Трамп от Украины попросит назад все, что Украине во время поддержки войны давал Байден. Он заставит Европу брать от США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5 % ВВП, так пусть любезно забудут о статье 5 в договоре о НАТО. Президенту (РФ Владимиру) Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.