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Фицо заявил, что Россия побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире общественного вещателя STVR заявил, что Российская Федерация побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина, передает ТАСС.
"Кто реально наблюдает за ситуацией в Украине, знает, что молодые люди отказываются вступать в ВСУ. Так, в Украине действуют специальные подразделения, которые отлавливают молодых людей в ресторанах и вербуют их в армию. Это не является решением для Украины, - сказал Фицо. - Вся проблема в том, что Россия в военном отношении побеждает, а Украина никогда не выиграет такими военными методами эту войну".
В продолжении конфликта, по мнению премьера, заинтересован Запад. Поэтому, в частности, уходящий с поста президента США Джо Байден рекомендовал киевским властям посылать в бой 18-летних мужчин. Фицо прогнозирует, что Украина никогда не сможет добиться "лучших позиций на переговорах" об урегулировании конфликта, на что рассчитывают направляющие ей военную помощь западные страны. Политик считает, что предстоящее развитие событий будет "чрезвычайно болезненным для Украины". В этой связи он подверг критике генсека НАТО Марка Рютте, который рекомендовал киевским властям "не вести переговоров о мире".
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