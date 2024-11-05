Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире общественного вещателя STVR заявил, что Российская Федерация побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина, передает ТАСС.

"Кто реально наблюдает за ситуацией в Украине, знает, что молодые люди отказываются вступать в ВСУ. Так, в Украине действуют специальные подразделения, которые отлавливают молодых людей в ресторанах и вербуют их в армию. Это не является решением для Украины, - сказал Фицо. - Вся проблема в том, что Россия в военном отношении побеждает, а Украина никогда не выиграет такими военными методами эту войну".