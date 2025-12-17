3.68 BYN
Фон дер Ляйен: Активы РФ останутся замороженными
Автор:Редакция news.by
Российские активы в Европе останутся замороженными, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но это заявление не внушает особого доверия, поскольку, по ее словам, средства будут заблокированы до тех пор, пока в ЕС не примут иное решение.
По мнению главы Еврокомиссии, замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и Европы. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен до конца текущего года определиться с вариантом финансирования Украины - через общий заем или с помощью российских активов.
Накануне о нежелании помогать Киеву заявила Финляндия. Страна отказалась выделять деньги из своего бюджета на помощь Украине. Премьер страны заявил, что участие в резервных планах невозможно.