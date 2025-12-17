Фон дер Ляйен: Активы РФ останутся замороженными

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d325f3a4-0d9a-4c8e-89db-c7c8a44dbf71/conversions/d26c53ee-c4ad-4dc7-8241-84f0f15f8486-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d325f3a4-0d9a-4c8e-89db-c7c8a44dbf71/conversions/d26c53ee-c4ad-4dc7-8241-84f0f15f8486-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d325f3a4-0d9a-4c8e-89db-c7c8a44dbf71/conversions/d26c53ee-c4ad-4dc7-8241-84f0f15f8486-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d325f3a4-0d9a-4c8e-89db-c7c8a44dbf71/conversions/d26c53ee-c4ad-4dc7-8241-84f0f15f8486-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Российские активы в Европе останутся замороженными, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но это заявление не внушает особого доверия, поскольку, по ее словам, средства будут заблокированы до тех пор, пока в ЕС не примут иное решение.

По мнению главы Еврокомиссии, замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и Европы. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз должен до конца текущего года определиться с вариантом финансирования Украины - через общий заем или с помощью российских активов.