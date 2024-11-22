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Фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию Трампа

Фон дер Ляйен не поедет на инаугурацию Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "не имеет планов" поехать на инаугурацию президента США Дональда Трампа, поскольку не получила приглашения, заявила представитель Еврокомисии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа", - заявила она. Отвечая на уточняющий вопрос, было ли Еврокомиссией получено приглашение на инаугурацию, она ответила: "Если будет приглашение, мы посмотрим".

Пинью также подтвердила, что фон дер Ляйен в настоящей момент больна и остается дома, где восстанавливается после пневмонии. По словам представителя, решение, сможет ли она приступить к работе на следующей неделе, будет принято 13 января.

Инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

Фото: РБК

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