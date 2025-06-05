Фонд помощи Газе заявил об открытии двух центров распределения помощи

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5d08b7d-e9d2-44ac-b42c-4829582b8b16/conversions/40837177-8fd2-4acc-8324-417ea04a533b-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Поддерживаемый США Гуманитарный фонд помощи Газы (GHF) заявил, что два центра распределения помощи вновь открываются. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Al Jazeera.

GHF в среду объявил, что приостановил работу центров из-за ремонтных работ. Однако в сообщении не значилось, когда будет возобновлено распределение помощи.

Ранее фонд подвергся жесткой критике со стороны гуманитарных организаций, включая ООН, поскольку десятки палестинцев погибли в результате стрельбы израильской армии возле пунктов распределения помощи. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт применения боевого оружия возле пункта раздачи гуманитарной помощи GHF в Рафахе. Причиной открытия огня, по заявлению пресс-службы, послужила группа людей, чье поведение было расценено военнослужащими как представляющее непосредственную опасность.

Израиль при поддержке США внедряет новую систему оказания помощи населению сектора Газа, предоставляя GHF практически монопольное право на создание центров распределения и поставку основных продуктов питания и товаров.