3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Fox Business News: впервые за 80 лет госдолг США превысил размер экономики страны
Автор:Редакция news.by
Госдолг США официально превысил объем национальной экономики, достигнув исторического максимума.
Подобная ситуация наблюдается впервые с 1946 года. Аналитику приводит Fox Business News. Теперь сумма задолженности составляет более 100 % от всего ВВП страны.
Эксперты предупреждают: долговая нагрузка продолжает расти гораздо быстрее, чем успевает восстанавливаться экономика. Это создает опасный дисбаланс, который угрожает финансовой нестабильности не только США, но и всего мира.