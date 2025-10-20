Fox News: Антитрамповские протесты финансируются из фондов Сороса

Фонды миллиардера Джорджа Сороса помогают финансировать антитрамповские протесты в США. Об этом говорится в материале на сайте Fox News, информирует БЕЛТА.

Джордж Сорос - известный миллиардер-инвестор и спонсор от Демократической партии, который с 1993 года вложил десятки миллиардов долларов в свои фонды, уделяя особое внимание продвижению "Открытого общества".

В публикации отмечается, что через фонд Сороса "Открытое общество" в 2023 году для организации Indivisible был предоставлен двухлетний грант в размере 3 млн долларов. Согласно веб-сайту фонда "Открытое общество", грант был предназначен "для поддержки деятельности грантополучателя в сфере социального обеспечения". Indivisible занимается "управлением данными и коммуникацией с участниками" протестов.

По данным Fox News, фонды Сороса ежегодно выделяли гранты организации Indivisible с момента ее создания в 2017 году.

Сенатор Тед Круз, республиканец из Техаса, указал на связь Сороса с антитрамповскими протестами. В интервью Fox News он сказал: "Есть веские доказательства того, что Джордж Сорос и его сеть стоят за финансированием этих митингов, которые вполне могут спровоцировать беспорядки по всей стране".

Отвечая на вопрос о протестах, Трамп сказал, что он "работает не покладая рук, чтобы сделать страну великой". Он также добавил, что демонстрации "оплатил Сорос и другие радикально-левые безумцы".

Представители Республиканской партии США выражают мнение, что протесты были призваны отвлечь внимание от остановки работы правительства. В Конгрессе США продолжается борьба за государственное финансирование. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, заявил, что он надеется, что присутствовавшие на демонстрациях лидеры Демократической партии будут более открыты для плана Республиканской партии. Сенат Конгресса США уже в очередной раз отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства.

Согласно информации на сайте фонда "Открытое общество", Джордж Сорос пожертвовал более 32 млрд долларов фондам. Его сын Алекс является председателем совета директоров фонда "Открытое общество".