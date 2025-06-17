3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Fox News: США начали переброску истребителей на Ближний Восток
США стали перебрасывать дополнительные истребители на Ближний Восток, также Штаты продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Fox News.
Как уточнил телеканал, перебрасываемые самолеты включают модели F-16, F-22, и F-35 и являются авиацией ПВО (defensive air assets).
17 июня представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.