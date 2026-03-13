Fox News: США теперь рассчитывают только на внутренний мятеж в Иране

США теперь рассчитывают только на внутренний мятеж в Иране. Об этом уже откровенно говорят в эфире Fox News, ссылаясь на некий источник Axios.

Когда придет время и рассеется дым, чтобы вернуть контроль над страной, как сообщил источник Axios, будут предприняты попытки задействовать внутренние силы в Иране и вновь мобилизовать население на свержение режима. Однако никто не знает, возможно ли это на практике, как именно это может выглядеть и сколько времени такой процесс может занять.

Примечательно, что ранее американская разведка сделала вывод о стабильности политического строя в Иране. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. И подчеркивалр, что руководство Исламской Республики сплотилось, несмотря на смерть предыдущего верховного лидера и выборы нового.