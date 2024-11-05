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В мире
Франция хочет создать новую ракету по подобию "Орешника"
8 часов назад
Европа
ракета
Орешник
Президент
Все
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
4 часа назад
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
12 часов назад
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
13 часов назад
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
13 часов назад
Политика
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Шойгу: Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ
7 часов назад
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
14 часов назад
Вольфович: Белорусские инициативы востребованы у партнеров по ОДКБ
14 часов назад
Применение "Орешника", эскалация напряженности, информвойна - какие еще вопросы в повестке ОДКБ
27.11.2024
18:53
Маркевич: ОДКБ с одной стороны - инструмент сдерживания, а с другой - это практический инструмент
27.11.2024
12:25
Общество
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Лугина: Белорусы - модная и стильная нация
3 часа назад
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3 часа назад
Качество витебских ковров оценили в России, Казахстане, Кыргызстане, Армении
4 часа назад
Где изготавливают мерч Первого и кому еще приглянулась продукция трикотажной фабрики
4 часа назад
Экономика
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Турецкому бизнесу презентовали экономический потенциал Беларуси
6 часов назад
В Беларуси изменится порядок формирования кредитных историй и получения отчетов. Что нового?
14 часов назад
В Беларуси определены приоритеты в области качества на 2025 год
27.11.2024
13:52
С 1 января в Союзном государстве заработает единая система автострахования
27.11.2024
11:25
Залежи золота почти на 83 млрд долларов найдены в Китае
27.11.2024
11:00
В мире
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Зурабишвили присоединилась к митингующим в Тбилиси у здания парламента
4 часа назад
В Тбилиси у здания парламента начались столкновения митингующих с полицией
4 часа назад
Белый дом снова направит оружие ВСУ, а Европа будет наращивать поставки боеприпасов
4 часа назад
В Германии намечается огромная волна увольнений
5 часов назад
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
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2 брата погибли на пожаре из-за курения, гусю помогли выбраться из заледенелого пруда - обзор ЧП
3 часа назад
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3 часа назад
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5 часов назад
Кругозор
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18.11.2024
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