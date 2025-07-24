Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что насущная необходимость сегодня - положить конец войне в секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац осудил это заявление. Он отметил, что Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания. Госсекретарь США Марко Рубио также призвал Макрона отказаться от признания Палестины. Соединенные Штаты решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генассамблее ООН, написал Рубио в соцсети.