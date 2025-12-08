Париж отказывается направлять на репарационный кредит Украине 18 млрд евро замороженных российских активов, которые хранят в своих банках.

При этом Пятая республика поддерживает идею изъятия доходов с активов России, расположенных в Бельгии. Яркий пример лицемерия в Брюсселе не оставили без внимания. Еврочиновники оказывают на Париж давление из-за сокрытия всей информации о местоположении российских активов, а также об использовании начисленных по ним процентам.